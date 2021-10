Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Farbschmiererei in der Moritzstraße

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (we). 02.10.-03.10.2021 in der Zeit von 18.45 Uhr bis 10.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Fassade eines Fotogeschäftes in der Moritzstraße, indem er einen Schriftzug aufsprühte. Zeugen die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Kontakt zu setzen.

