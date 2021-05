Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl einer Geldbörse

Dierdorf (ots)

Am Freitag, den 21.05.2021 zwischen 10:10 Uhr - 10:15 Uhr, kam es zum Diebstahl einer Geldbörse auf dem Gelände des LIDL-Marktes in Dierdorf. Der Geschädigte bezahlte noch die Einkäufe an der Kasse und ging anschließend zu seinem Fahrzeug. In diesem kurzen Zeitraum gelang es der unbekannten Täterschaft die Geldbörse zu entwenden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell