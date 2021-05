Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht nach Beschädigung eines geparkten PKW

Wissen (ots)

Am 21.05.2021, zwischen 08:30 und 13:15 Uhr wurde ein auf einem Parkplatz in Wissen in der Maarstraße geparkter Opel Insignia durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der hinteren Fahrerseite beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstellt entfernt. Wer kann Angaben zum Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen oder sonst zur Aufklärung beitragen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen unter 02742 - 935 0.

