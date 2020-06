POL-PDLD: B10/Landau - Auffahrunfall

Polizeidirektion Landau

Auf der B10 Höhe Landau kam es gestern Mittag (08.06.2020, 14.30 Uhr) zu einem Auffahrunfall, weil eine 42-jährige Autofahrerin den Bremsvorgang eines 25-jährigen Polo-Fahrers übersah. Durch den Zusammenstoß erlitt der 25-Jährige Prellungen an Schulter und Nacken und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen der beiden Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden liegt bei über 15000 Euro.

