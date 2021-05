Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mit Motorrad umgekippt

Dattenberg (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Datzeroth die L 256 aus Richtung Krankenhaus kommend in Fahrtrichtung Roßbach. An der Kreuzung Wegestock (L254) musste er verkehrsbedingt sein Motorrad anhalten, hierbei verlor er das Gleichgewicht und kippte mit dem Motorrad um. Der Mann verletzte sich leicht, ausgelaufene Betriebsstoffe konnten von der Polizei mit eigenen Mitteln abgebunden werden.

