Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, An der Wanne, Dienstag, 05.10.21, 06.10 Uhr

KALEFELD (schw) - Am Dienstag, 05.10.21, gegen 06.10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Borchen mit seinem LKW die K403 von Kalefeld kommend in Richtung Edesheim. Kurz vor dem Ortsausgang Eboldshausen kam dem 37-jährigen ein weißer Iveco Lkw entgegen und geriet so weit auf die Fahrspur des 37-jährigen, dass es zu einer Berührung der beiden Außenspiegel kam. Am Lkw des 37-jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 1.000,- EUR. Ob an dem unfallverursachenden Lkw Schäden entstanden sind, kann derzeit nicht gesagte werden, da der Fahrzeugführer des Lkw seine Fahrt fortsetzte, ohne Schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Die Ermittlungen seitens des PK Bad Gandersheim wurden aufgenommen.

