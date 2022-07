POL-GE: Straßenraub

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei hat einen Tatverdächtigen nach einer Brandstiftung in Horst am Dienstag, 28. Juni 2022, vorläufig festgenommen. Zeugen hatten die Polizei auf den 20-jährigen Gelsenkirchener hingewiesen. Beamten konnten den Mann am Donnerstagmorgen, 30. Juni 2022, an seiner Wohnanschrift in Horst antreffen. Bei dem Kellerbrand in der Devensstraße waren am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Die ...

