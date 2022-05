Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - Schlamm und Wasser auf der Strasse

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

23.05.2022 > 19:10 Uhr - 20:00 Uhr

TH_1 - LZ1 - Schlamm und Wasser auf der Strasse

Am Montagabend um 19:10 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einer mit Schlamm und Wasser überfluteten Straße zwischen Werne und Stockum gerufen. Das Einsatzstichwort und die Meldung auf dem digitalem Meldeempfänger lautete: "TH_1 - LZ1 - Schlamm und Wasser auf der Strasse ". Die Einsatzstelle befand sich an der Einmündung Brachtstraße auf die Stockumer Strasse in Werne Evenkamp. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Durch den Regen wurde Erde von einem abschüssigen Feld auf die Stockumer Straße gespült. Durch die Wassermassen verteilte sich der Schlamm ca. 120m bis zur Einmündung Brachtstraße auf der gesamten Fahrbahn. Anwohner sowie ein Landwirt unterstützten die Säuberungarbeiten. Mehrere verstopfte Straßenabläufe in Verbindung mit dem Schlamm und Treibgut war der Grund für die Überschwemmung nach dem kurzen und intensiven Regen. Der Bereich wurde gesichert und mit Besen und Schaufel die Straßeneinläufe gesäubert. Weitere Feuerwehrmänner öffneten die Gitter der Straßenabflüsse und säuberten die Auffangbehälter. Die Wassermassen konnten dann durch die nun freien Gullys abfließen. Der hintere Teil der Stockumer Straße bzw. ab der Einmündung der Brachtstraße war für die Dauer von ca. 60 Minuten voll gesperrt. Nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei, konnte der Kreisrettungsleitstelle in Unna um 20:00 Uhr Einsatzende gemeldet werden. Im Einsatzverlauf wurde über das Ordnungsamt der Bauhof der Stadt Werne verständigt, der die Straße mit einer Kehrmaschine säubern sollte. Es waren 13 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-ELW-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1] im Einsatz. Ebenfalls an diesem Einsatz beteiligt war die Polizei aus Werne. Auf dem Rückweg zur Wache am Konrad-Adenauer-Platz 1b bemerkten die Einsatzkräfte noch einen weiteren verstopften Straßenablauf. Die halbseitig überschwemmte Straße stellte eine Gefahrenstelle dar. Der Straßeneinlauf wurde ebenfalls gesäubert, damit das Wassser wieder abfließen konnte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell