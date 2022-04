Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Adé Klischee - Girls'Day 2022 bei der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Werne (ots)

Erstmalig beteiligte sich die Freiwillige Feuerwehr Werne im Jahr 2022 am bundesweiten Girls Day. Alina und Jeanne sind in der 9. Klasse am Anne-Frank Gymnasium in Werne. Jeanne ist eine Finnische Austauschschülerin aus Rauma und geht nun für drei Wochen mit Alina hier in Werne in eine Klasse. Mitte Mai reisen dann beide zusammen nach Finnland. Die jungen Frauen besuchten heute am Girlday die Wache am Konrad-Adenauer-Platz 1b um sich den Beruf einer Feuerwehrfrau oder einer Gerätewartin genauer an zu schauen. Der Aktionstag bietet Mädchen und Jungen Einblicke in Tätigkeiten, die sie für die eigene Berufsauswahl meist nicht direkt in Betracht ziehen würden.

Für die teilnehmenden Unternehmen und Institutionen wie in diesem Fall der Freiwilligen Feuerwehr Werne bietet der Tag eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren und um den oft dringend benötigten Nachwuchs zu werben.

Ein Blick in die neueste Statistik zeigt: Unter 100 aktiven Feuerwehrleuten sind nur neun weiblich. Dazu muss man wissen: Ein Großteil der Feuerwehr in Deutschland arbeitet ehrenamtlich. Berufsfeuerwehrfrauen sind noch viel seltener - ihr Anteil liegt nur bei 1,4 Prozent.

In einer ersten Einführung am Morgen wurde den beiden die Wache gezeigt sowie den Unterschied zwischen einer Berufsfeuerwehr und einer wie es sie in Werne gibt, rein ehrenamtlichen Freiwilligen Feuerwehr erläutert. Überrascht waren die beiden darüber, das dass enorme Einsatzaufkommen rein durch die Freiwilligen Kräfte abgearbeitet wird. In für die Feuerwehr typischen Szenarien konnten die Mädchen an vielen Gerätschaften, zum Beispiel Rettungsschere oder Spreizer, Feuerlöscher oder in Erster Hilfe erste Erfahrungen sammeln und eindrucksvoll die Drehleiter live erleben.

Eine breite Palette an Fahrzeugen wurde vorgestellt sowie auch das Löschen mit dem Schnellangriff vom Hilfeleistungslöschfahrzeug ausprobiert. Die Schülerinnen konnten im Laufe des Vormittags in die verschiedenen Facetten des Feuerwehrdienstes hinein schnuppern. Als Abschluss zeigte unser Gerätewart Thorsten Friedrich den beiden noch die vielen Gerätschaften in der Atemschutzwerkstatt mit denen die Atemschutzgeräte geprüft werden.

Alles im Allem war es ein sehr interessanter Tag, bestätigten die beiden Schülerinnen und bedankten sich bei den Ehrenamtlichen für die investierte Zeit!

