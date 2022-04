Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Jahreshauptversammlung 2022 des Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Werne

Am Freitag, den 08.04.2022 traf sich der Löschzug Stockum der Feuerwehr Werne im Feuerwehrgerätehaus an der Werner Straße mit den aktiven Kameradinnen und Kameraden, der Ehrenabteilung, der Leitung der Feuerwehr und der Vertretung der Stadt zur Jahreshauptversammlung.

Nachdem pandemiebedingt im vergangenen Jahr die Jahreshauptversammlung 2021 ausgefallen war, freute sich Christian Rasche als Löschzugführer die Kameradinnen und Kameraden in der Fahrzeughalle begrüßen zu dürfen.

Dem Löschzug Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne gehören derzeit 44 aktive Mitglieder an. Diese werden ergänzt durch und 5 Kameradinnen und Kameraden, die noch keinen Einsatzdienst fahren, so dass zum Jahresende 49 Kameradinnen und Kameraden im Löschzug Ihren Dienst verrichten.

Die Jugendfeuerwehr der Stadt Werne hat derzeit 21 Mitglieder. Der Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr ist auch für den Löschzug Stockum ein erheblicher Gewinn. In den Jahren 2020/21 konnten 4 Mitglieder aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übernommen werden.

12 Mitglieder gehören der Ehrenabteilung an und derzeit 1 Mitglied in der neu gegründeten Unterstützungsabteilung.

Insgesamt wurde der Löschzug im Jahr 2021 durch 9 Kameradinnen und Kameraden verstärkt. Zwei Austritte wurden verzeichnet und zwei Kameraden wechselten in die Ehrenabteilung. Im Saldo wuchs der Löschzug damit um 5 Mitglieder.

Den offiziellen Teil des Protokolls startete Löschzugführer Christian Rasche mit der Begrüßung aller Anwesenden und dem Gedenken an die Verstorbenen. Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung wurde verlesen. Im Anschluss stellte Christian Rasche die Statistik 2021 vor und bedankte sich bei den Kameradinnen und Kameraden für die Einsatzbereitschaft.

Insgesamt hatte die Freiwillige Feuerwehr Werne Löschzug 3 Stockum 68 Einsätze im Jahr 2021 zu bewältigen. So stieg die Zahl um 12 Einsätze zum Jahr 2020 und legte damit um 21 % zu. Durch die Unwetterbedingten Einsätze gab es im Juli eine Spitze mit 19 Einsätzen. Der Löschzug Stockum war zudem überörtlich in Fröndenberg und Bergkamen unterwegs.

Der Schwerpunkt der Einsätze lag bei der technischen Hilfe ohne Menschenrettung mit 25 Einsätzen, technische Hilfe mit Menschenrettung wurde in 6 Fällen geleistet.

Den Dank unterstrich die Wehrführung unter Thomas Temmann und Jörg Mehringskötter und lobte zudem die Bereitschaft, sich in den Fachgruppen und zusätzlichen Funktionen zu engagieren. Christian Rasche bedankte sich bei den Gerätewarten Thorsten Friedrich, Norbert Schröer, Ulrich Meyer sowie Christian Schelenberg.

Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt und der Löschzüge/-gruppen untereinander hob Wehrführer Thomas Temmann hervor. Jugendfeuerwehrwart Eric Schulenberg verlas den Bericht der Jugendfeuerwehr mit den Aktivitäten aus 2021. Die Jugendfeuerwehr versorge die Aktiven auch dieses Jahr nachhaltig mit Nachwuchsbrandschützern.

Rasche bedankte sich bei Eric Schulenberg als stellvertretender Jugendfeuerwehrwart der Jugendfeuerwehr Werne und bei den vielen Betreuern der Jugendfeuerwehr, für Ihren unermüdlichen Einsatz bei der Betreuung der Jugendlichen. Die Jugendfeuerwehr ist der wichtigste Garant für die Nachwuchsförderung!

Kordula Mertens berichtete über die gemeinsamen Veranstaltungen 2021 mit dem Ordnungsamt, wie etwa der Sim-Jü sowie der gemeinsamen Bewältigung der Unwetterlagen in Werne.

Ein Besonderer Höhepunkt dieser Versammlung lag darin einige Kameradinnen und Kameraden Auszuzeichnen und zu befördern! Thomas Temmann und sein Stellvertreter Jörg Mehringskötter konnten 16 Beförderungen im Löschzug Stockum vornehmen.

Auszeichnungen, Beförderungen, Ehrung

- Auszeichnungen für langjährige Mitgliedschaften:

Bernhard Pälmke für 50 Jahre

- Beförderungen:

Brandmeister: Eric Schulenberg

Unterbrandmeister: Simon Hiegemann, Mike Georg Hauptfeuerwehrmann: Maurice Zielinski Oberfeuerwehrfrau/-mann: Kai Hartwig, Annemarie Hüsemann, Erik Lehning, Lukas Lehning, Lennart Klaes, Lennard Zurstraßen, Nils Lonsky Feuerwehrmann: Markus Budde, Nick Budde, Tobias Dahlhoff, Ramon Hopp Mora, Benjamin Nisius

Im Jahr 2021 fand trotz allem ein Kameradschaftstag des Löschzugs Stockum in der Mühlenklause statt.

Der traditionelle Tanz in den Mai vom Löschzug Stockum wird auch in diesem Jahr erneut ausfallen. Der Löschzug hofft darauf, dass die Veranstaltung im Jahr 2023 wieder durchgeführt werden kann.

Am 17.09.2022 findet in Stockum ein Dorffest mit allen Stockumer Vereinen statt. An diesem Tag ist ein interner Leistungsnachweis mit allen vier Löschgruppen- und Zügen der Feuerwehr Werne geplant.

