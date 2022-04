Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Sturmbedingte Einsätze in Werne

Umgestürzte Bäume und lose Dachteile

Werne (ots)

Einen arbeitsreichen Abend hatten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne. Es startete der Löschzug 1 Stadtmitte um 17:05 Uhr mit einem durch den Sturm umgeworfenen Baum.

07.04.2022 > 17:05 Uhr - 17:50 Uhr

TH_1 - LZ1 - Baum auf der Fahrbahn

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde per digitalem Meldeempfänger an die Theodor-Fontane-Strasse in Werne alarmiert. Ein Baum ist durch den böigen Wind auf die Straße gestürzt. Der Bereich wurde abgesperrt. Der Baum wurde mit der Kettensäge beseitigt. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren 11 Kameraden mit drei Fahrzeugen.

Am frühen Abend ertönte erneut der Meldeempfänger. Es ging zu losen Dachteilen in die Hindenburger Straße.

07.04.2022 > 21:22 Uhr - 22:30 Uhr

TH_1 - LZ1 - Dach abgedeckt, Teile drohen abzustürzen, Zweifamilienhaus, an der Dachgaube

Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde um 21:22 Uhr per digitalem Meldeempfänger in die Hindenburger Straße in Werne alarmiert. Bei einem Zweifamilienhaus hatten sich durch den Strum Teile vom Dach gelöst. Durch den Wind drohten diese auf den Gehweg bzw. Hauseingang zu stürzen.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab und brachte die Drehleiter in Stellung. Zwei Kameraden im Drehleiterkorb demontierten die Dachreste und übergaben die Einsatzstelle an den Eigentümern.

Die Hindenburger Straße war für circa 60 Minuten voll gesperrt. Im Einsatz waren 14 Kameraden mit drei Fahrzeugen. Gegen 22:30 Uhr konnte Einsatzende gemeldet werden.

Den Abschluss erledigten die Kameraden der Löschgruppe Langern, die zu späterer Stunde noch einen Baum entfernten.

07.04.2022 > 23:08 Uhr - 23:50 Uhr

TH_1 - LG2 - am Reitplatz, Baum auf Strasse

Die Löschgruppe 2 aus Langern der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde per digitalem Meldeempfänger mit dem Stichwort " TH_1 - ggü. Reitplatz, Baum auf Strasse" an die Luenener Strasse in Werne Lenklar alarmiert. Ein umgefallener Nadelbaum versperrte die Straße in Höhe der Reitanlage. Die Einstazstelle wurde ausgeleuchtet und die Straße wurde durch die Kräfte der Löschgruppe Langern gesperrt. Der Baum wurde mit der Kettensäge zerkleinert und beseitigt. Im Anschluss der Arbeiten wurde der Geh- bzw. Radweg mittels Besen und Schaufel gesäubert. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren 7 Kameraden mit einem Fahrzeug [2-LF10-1]. Einsatzende konnte der Leitstelle gegen 23:40 Uhr gemeldet werden.

