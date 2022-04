Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Jahreshauptversammlung 2022 des Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Werne (ots)

Am Samstag den 04.02.2022 füllte sich das Feuerwehrgerätehaus des Löschzug 1 Stadtmitte mit den aktiven Kameradinnen und Kameraden, der Ehren- und neue gegründeten Unterstützungsabteilung, der Wehrführung, der Leiter des Rettungsdienstes und der Vertretung der Stadt zur Jahreshauptversammlung 2022 des Löschzug 1 Stadtmitte. Nachdem pandemiebedingt im vergangenen Jahr die Jahreshauptversammlung 2021 ausgefallen war, freute sich Andreas Holtrup als Löschzugführer des Innenstadtzuges die Kameradinnen und Kameraden in der großen Fahrzeughalle begrüßen zu dürfen.

Dem Löschzug Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne gehören derzeit 70 aktive Mitglieder an. Diese werden ergänzt durch 10 Kameradinnen und Kameraden aus anderen Feuerwehren, Löschzügen und -gruppen und 5 Kameraden die noch keinen Einsatzdienst fahren, so dass zum Jahresende 85 Kameradinnen und Kameraden im Löschzug Ihren Dienst verrichten.

Die Jugendfeuerwehr der Stadt Werne hat derzeit 21 Mitglieder. Der Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr ist für den Löschzug ein erheblicher Gewinn.

29 Mitglieder gehören der Ehrenabteilung an und es sind derzeit 3 Mitglieder in der neu gegründeten Unterstützungsabteilung.

Insgesamt wurde der Löschzug im Jahr 2021 somit durch 11 Kammeraden verstärkt, wogegen zwei Kammeraden aus beruflichen Gründen austraten und je ein Kamerad in die Ehrenabteilung und der Unterstützungsabteilung wechselte. Im Saldo wuchs der Löschzug damit um sechs Mitglieder.

Den offiziellen Teil des Protokolls startete Löschzugführer Andreas Holtrup mit der Begrüßung aller Anwesenden und dem Gedenken an die Verstorbenen. Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung wurde verlesen. Nachdem der Jahresbericht 2021 von Geschäftsführer Torsten Ernst verlesen wurde, stellte Andreas Holtrup die Statistik 2021 vor und bedankte sich bei den Kameradinnen und Kameraden für die enorme Einsatzbereitschaft. Im Hinblick auf den gefallenen Grad der Hilfsfristerreichung und die weiterhin hohen Anforderungen gab es jedoch auch mahnende Worte in Richtung der Kameradinnen und Kameraden sowie der Verwaltung.

Insgesamt hatte die Freiwillige Feuerwehr Werne, Löschzug 1 Stadtmitte 411 Einsätze im Jahr 2021 zu bewältigen. So stieg die Zahl um 81 Einsätze zum Jahr 2020 und legte damit um 25% Steigerung zu. Durch die Unwetterbedingten Einsätze gab es im Juli eine Spitze mit 67 Einsätzen.

Der Schwerpunkt der Einsätze lag bei der technischen Hilfe ohne Menschenrettung mit 97 Einsätzen, technische Hilfe mit Menschenrettung wurde in 83 Fällen geleistet.

Damit blieb die Belastung der Löschzugmitglieder kontinuierlich auf einem sehr hohen Niveau.

Den Dank unterstrich die Wehrführung und lobte zudem die Bereitschaft, sich in den Fachgruppen und zusätzlichen Funktionen zu engagieren. Er dankte speziell den Gerätewarten Thorsten Friedrich und Norbert Schröer, dem Leiter Atemschutz Thilo Schleking, den Sicherheitsbeauftragten Andreas Schilla und Jens Krutwage sowie den diversen Arbeitskreisen.

Auch die Zusammenarbeit mit der Stadt und der Löschzüge/-gruppen untereinander hob Wehrführer Thomas Temmann hervor. Nach dem Kassenbericht folgte der Bericht der Kassenprüfer. Michael Böckenholt bat in Funktion des Kassenprüfers um die Entlastung der Kasse und der Geschäftsführung. Mit der Enthaltung der Kassierer und der Geschäftsführung stimmte die Versammlung der Entlastung zu. Jugendfeuerwehrwart Björn Spatzier verlas den Bericht der Jugendfeuerwehr mit den Aktivitäten aus 2021. Die Jugendfeuerwehr versorge die Aktiven auch dieses Jahr nachhaltig mit Nachwuchsbrandschützern.

Holtrup dankte Björn Spatzier als Leiter- sowie stellverstretend für die vielen Betreuer der Jugendfeuerwehr, für Ihren unermüdlichen Einsatz bei der Betreuung der Jugendlichen. Die Jugendfeuerwehr ist ein verlässlicher Garant für die Nachwuchsförderung!

Kordula Mertens berichtete über die gemeinsamen Veranstaltungen 2021 mit dem Ordnungsamt, wie etwa der SimJü sowie der gemeinsamen Bewältigung der Unwetterlagen in Werne.

Auch Hartmut Kröger als Leiter des Rettungsdienstes der Stadt Werne berichtet über die gestiegenen Einsatzzahlen sowie Umbaumaßnahmen in der Rettungsdienstwache sowie gab er Auskunft über den Fuhrpark des Rettungsdienstes.

Tagesordnungspunkt Vier waren die Beförderungen und Auszeichnungen. Wehrführer Thomas Temmann freute sich, dieses Jahr gleich 16 Beförderungen und eine Ernennung durchführen zu dürfen.

Jede dieser Beförderungen signalisiert eine entsprechende Ausbildung, die Teilnahme an Lehrgängen am IdF NRW, der Ausbildungsstätte oder auf Standortebene. Das zeigt das hohe Engagement in Sachen Ausbildung im Löschzug.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden die Leistungen bei den Kreisleistungsnachweisen ausgezeichnet.

Viele Lehrgänge und Veranstaltungen stehen auch in 2022 wieder an. Bei den Wahlen wurden die Geschäftsführer Tobias Westermann, Peter Kipp sowie Torsten Ernst einstimmig wiedergewählt. Kassierer ist weiterhin Manfred Breuer, sein Stellvertreter weiterhin Ronny Maurer. Michael Böckenholt, der für unseren im letzten Jahr plötzlich verstorbenen Kameraden Andre Köhler das Amt des Kassenprüfers übernommen hatte wird durch die neu gewählte Kassenprüferin Lena Volkenrath unterstützt.

Auch 2021 nahmen die Mitglieder des Löschzuges an vielen Lehrgängen teil und führten selber welche durch - etwa auch beim Institut der Feuerwehr IDF in Münster. Die Ausbildungen zum Atemschutzgeräteträger und Truppführer wurden in guter Zusammenarbeit mit den benachbarten Feuerwehren durchgeführt. Ein ausdrücklichen Dank ging hier an die Ausbildungsleiter Sascha Haverkamp, Michael Freundschuh und Michael Biegel für die geleistete Arbeit.

Auszeichnungen, Beförderungen, Ehrung

- Auszeichnungen zur Teilnahme am Leistungsnachweis:

Gold auf grünem Grund zur 20. Teilnahme: Michael Freundschuh

Gold zur 5. Teilnahme: Maximilian Lange, Rouven Wengelnik

Silber zur dritten Teilnahme: Robin Nolting

Bronze zur ersten Teilnahme: Leon Jakob, Tizian Schneider, Jens Jäger, Sebastian Musik

- Beförderungen:

Brandinspektor: Tobias Tenk

Oberbrandmeister: Tobias Westermann Unterbrandmeister: Phillip Eising Oberfeuerwehrmann: Robin Nolting, Leon Kneilmann, Maximilian Gerding, Oliver Zwar Feuerwehrfrau-/mann: Franziska Lange, Jan Drees, Jens Jäger, Leon Jakob, Sebastian Musik, Tizian Schneider, Timon Urner, Jan-Niklas Vondermaßen, Frederik Pearson

- Ernennungen:

Jugendfeuerwehrwart: Robin Nolting

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell