Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kontrollstelle mit den Schwerpunkten Geschwindigkeitsmessung sowie Alkohol und Drogenbeeinflussung

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, 17.11.2021, führte die Polizei Bad Kreuznach im Zeitraum von 14 - 16 Uhr eine Kontrollstelle im Bereich L236 (Höhe Kronenhof) in Fahrtrichtung Norheim durch. Schwerpunkt der Kontrolle waren Geschwindigkeitsmessungen mittels Laser. Aber auch die allgemeine Verkehrstüchtigkeit der am Verkehr Teilnehmenden wurde überprüft. Insgesamt wurden 22 Fahrzeuge kontrolliert. Davon waren 12 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. In einem Fall wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um mehr als die Hälfte (27 km/h) überschritten. Es kam zu 9 Verwarnungen und 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Beeinflussungen hinsichtlich Alkohol oder Drogen konnten nicht festgestellt werden.

