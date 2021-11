Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfall mit Verletzten in der Salinenstraße

Bad Kreuznach, Salinenstraße (ots)

Am 13.11.2021 kam es gegen 20:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 46-jähriger Polofahrer aus Bad Kreuznach die Salinenstraße in Richtung Innenstadt. Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fürfeld fuhr in Gegenrichtung. Im Kreuzungsbereich Salinenstraße / Rheingrafenstraße kam es dann zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Polofahrer klagte über Schmerzen im linken Arm. Er und dessen 16-jährige Beifahrerin wurden im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Mercedesfahrer wurde nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten behaupteten, dass der jeweils andere über Rot gefahren sei. Zeugen können sich gerne bei der Polizei Bad Kreuznach melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell