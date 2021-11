Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Balkonbrand eines Mehrfamilienhauses

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, den 12.11.2021, gegen 05:30 Uhr wurde auf dem Balkon eines Mehrfamilienhaues in 55543 Bad Kreuznach, Korellengarten ein Brand gemeldet. Das Feuer konnte auf dem Balkon der Wohnung im 1. Obergeschoss festgestellt werden. Die Feuerwehren konnten das Feuer nach kurzer Zeit löschen, sodass es auf keine weiteren Balkone übergreifen konnte. Alle Anwohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Nach den Löscharbeiten konnten alle Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 7000.- Euro belaufen. Im Rahmen der polizeilichen Brandermittlungen konnten Hinweise für eine fahrlässige Brandstiftung festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell