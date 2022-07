Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Schalke - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub am Montag, 4. Juli 2022, in einem Sonnenstudio in Schalke sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Der Unbekannte betrat das Ladenlokal auf der Gewerkenstraße um 20.53 Uhr, bedrohte die 24-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Anschließend steckte der Unbekannte ein Handy ein, das im Kassenbereich lag, entnahm Bargeld aus der Kasse und flüchtete mit seiner Beute aus dem Sonnenstudio in unbekannte Richtung. Der Flüchtige ist circa 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und hat blonde Haare. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Mütze, dunkle Oberbekleidung und eine schwarze Mund- Nasenbedeckung. Er sprach akzentfreies Deutsch. Sachdienliche Hinweise zum Täter oder seinem Aufenthaltsort bitte unter 0209 3658112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8112 an die Kriminalwache.

