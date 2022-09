POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Schnellrestaurant

Bad Segeberg (ots) - In der Elmshorner Adolfstraße ist es am späten Freitagabend, den 23.09.2022, zum insgesamt dritten Brand an der Fassade eines leerstehenden Gebäudes gekommen. Kurz nach 23:00 Uhr meldeten Zeugen den neuerlichen Brand an der Fassade des ehemaligen Verwaltungsgebäudes. Sowohl am 28.03.2022 als auch am 07.08.2022 war es hier bereits zu Bränden gekommen. Konkrete Hinweise auf einen Zusammenhang ...

