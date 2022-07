Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zwei Verletzte bei Messerstecherei: Polizei sucht Zeugen; Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt; Gegen Ford Focus gefahren und abgehauen und mehr

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach

1. 75-jähriger Fahrradfahrer nach Sturz verstorben - Offenbach

(lei) Ein 75 Jahre altem Mann ist am Sonntagmorgen in Folge eines Sturzes mit seinem Fahrrad verstorben. Der Mann aus Rodgau war gegen 9.30 Uhr mit seinem Trekkingrad in der Heinrich-Krumm-Straße unterwegs, als er Zeugenangaben zufolge im Einmündungsbereich Seligenstädter Straße offenbar mit dem Vorderrad gegen einen Bordstein stieß und zu Boden stürzte. Mit schweren Kopfverletzungen kam er umgehend in eine Klinik, wo er kurze Zeit später jedoch verstarb.

2. Zwei Verletzte bei Messerstecherei: Polizei sucht Zeugen - Neu-Isenburg

(lei) Noch völlig unklar sind die Hintergründe einer tätlichen Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntagmorgen in der Frankfurter Straße (30er-Hausnummern) zugetragen hat. Dabei wurden zwei beteiligte Personen verletzt, eine sogar schwer. Nach bisherigen Informationen gerieten ein 28-jähriger Mann und sein bis dato unbekannter offensichtlicher Begleiter auf der Straße in Streit mit einem 27-Jährigen, der kurz nach Mitternacht aus einer Gaststätte kam. Zeugen gaben an, dass sich sofort ein Streit entwickelte, der dann handfest wurde und in einer heftigen Auseinandersetzung mündete. In dem Zusammenhang kam es offenbar auch zum Einsatz von Messern. Der 27-Jährige, der sich noch einige Meter vom Tatort wegbegeben konnte, wies erhebliche Stichverletzungen am Bein auf und war zunächst nicht ansprechbar. Auch der 28-Jährige erlitt eine oberflächliche Schnittverletzung am Hals. Beide Männer kamen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der Begleiter des 28-Jährigen, ein 30 bis 35 Jahre alter zirka 1,90 Meter großer Mann mit langem Bart, schwarzen Haaren zum Zopf gebunden sowie rasierten Seiten, flüchtete zu Fuß. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Muster und eine blaue Jeans. Polizeibeamte sicherten vor Ort Spuren und stellten in dem Zusammenhang auch zwei Messer sicher, die als mögliche Tatmittel in Betracht kommen. Die Polizei hat nun wechselseitige Strafanzeigen aufgenommen und sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Wer Beobachtungen zum Tatgeschehen oder dem unbekannten Begleiter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06102 2902-0 an die Ermittler zu wenden.

3. Polizei sucht Fahrradteam als mögliche Zeugen - Neu-Isenburg

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmorgen vor einem Cafe in der Friedhofstraße sucht die Polizei eine Gruppe von Fahrradfahrern als mögliche Zeugen. Gegen 8.30 Uhr hörte eine Zeugin ein lautes Krachen und sah, wie ein Mercedes-Fahrer augenscheinlich beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke gegen einen Straßenpoller auf dem Gehweg gefahren war. Nach mehrfachem Rangieren fuhr anschließend der Fahrer, der als "uralt" beschrieben wird, davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es liegen bereits erste Hinweise zum Kennzeichen vor. Nach Angaben der Zeugin befand sich eine Gruppe von Fahrradfahrern in unmittelbarer Nähe. Diese haben auch einen Zettel mit einer Rufnummer in dem Cafe (im Bereich der 80er-Hausnummer) hinterlassen, aber offenbar falsch niedergeschrieben. Die Polizei bittet nun diese Radler und auch weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg zu melden.

4. Wer sah den Unfall kurz vor Mitternacht? - Neu-Isenburg

(aa) Nachdem ein Fahrradfahrer nach einem Unfall am späten Samstagabend verletzt ins Krankenhaus kam, sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben des 44-jährigen Radlers war er kurz vor Mitternacht auf der Bahnhofstraße unterwegs. Dann wäre ein Auto von der Alicestraße nach links auf die Bahnhofstraße abgebogen und zu weit auf seine Fahrspur gekommen. Der Neu-Isenburger wäre schließlich abgesprungen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei erlitt er nach ersten Erkenntnissen eine Schulter- und eine Armverletzung. Der Fahrradfahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Das Auto, zu dem bislang keine Beschreibung vorliegt, wäre weitergefahren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

5. Unfall mit drei Autos: Wer ist wie gefahren? - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(aa) Die Polizei sucht nach einem Unfall am Freitagabend an der Kreuzung Ostring/Natostraße unabhängige Zeugen, die zum bislang unklaren Hergang "Licht ins Dunkle" bringen können. Beteiligt waren gegen 21 Uhr wohl ein blauer BMW, ein schwarzer Mercedes sowie ein silberfarbener Mercedes. Nach ersten Erkenntnissen befuhren die beiden Mercedes (deren Insassen miteinander verwandt sind) hintereinander die Ostringstraße, als aus der Natostraße der 40-Jährige mit seinem BMW einbog. Daraufhin bremste wohl er 20-Jährige Mercedes-Lenker ab und der 18-Jährige hinter ihm fuhr auf. Ein 15-jähriger Mitfahrer klagte anschließend über Schmerzen an einer Hand. Der Verursacher wäre dann weggefahren. Gegen den 40-jährigen Hainburger wird unter anderem wegen Verdachts der Unfallflucht ermittelt. Er äußerte einen völlig anderen Hergang, wonach der eine Mercedes aus unbekannten Gründen abgebremst hätte und der andere aufgefahren sei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Unfallflucht nahe Kinderhort - Zeugen gesucht - Hanau/Lamboy

(aa) Wer am Freitagnachmittag seine Kinder aus der Schule oder dem Kindergarten abgeholt hat, könnte Zeuge einer Unfallflucht im Erlenweg/Buchenweg geworden sein. Eine Mutter hatte gegen 15.20 Uhr zum Abholen ihre Kinder ihren schwarzen Mercedes vor den dortigen Garagen abgestellt. Als sie gegen 15.45 Uhr zum Auto zurückkam war an dem Daimler die hintere Stoßstange beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden von etwa 500 Euro und hinterließ auch keine Personalien. Nach ersten Erkenntnissen sollen drei Männer mit einem silbernen Auto (Dreitürer), vermutlich einem VW Golf, an ihrem Mercedes gestanden und sich eingehend die Fahrzeuge angeschaut haben. Zwei hatten blonde lockige und der dritte blonde glatte Haare. Die Männer waren etwa 1,70 Meter, 1,75 Meter und 1,85 Meter groß. Sie sahen aus wie "Surferboys". Zum Unfallzeitpunkt soll in dem Bereich reger Verkehr gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

2. Radfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt - Maintal/Dörnigheim

(jm) Nach einem schweren Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der Landesstraße 3328 an der Kreuzung Kesselstädter Straße/Honeywellstraße zwischen einem Auto und einem Fahrrad, bei dem der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde, ist die Frage, wer "Grün" hatte nicht gänzlich geklärt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Hanauer gegen 8.10 Uhr mit seinem BMW die Kesselstädter Straße von Maintal in Richtung Hanau. Auf Höhe der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Fahrradfahrer. Der 71 Jahre alte Radler prallte in die Windschutzscheibe und wurde dabei schwer verletzt. Er kam in eine Klinik. Der 5er BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sein Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun zur Klärung des Unfallhergangs und zur Ampelschaltung weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizei in Maintal zu melden.

3. Einbruch in Firma - Maintal

(aa) Nach einem Firmeneinbruch am frühen Sonntag in der Bruno-Dreßler-Straße bittet die Kriminalpolizei (06181 100-123) um weitere Hinweise. Nach ersten Erkenntnissen brachen mindestens zwei Täter gegen 0.50 Uhr die Eingangstür auf und durchsuchten anschließend die Büros. Sie stahlen Geld. Ein Mann war etwa 1,85 Meter groß, schlank und trug einen schwarzen Kapuzenpullover.

4. Gegen Ford Focus gefahren und abgehauen - Nidderau/Ostheim

(jm) Auf rund 5.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Freitagvormittag in der Wonnecker Straße verursacht hat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, ab- und die Schäden am späten Vormittag, 11.30 Uhr, festgestellt. Schäden wies der in Höhe der Hausnummer 30 geparkte graue Ford Focus im Bereich der Fahrertür und des hinteren Radkastens auf. Nach ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein Baustellenfahrzeug handeln. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

5. Verkehrsunfallflucht: Wer fuhr das blaue Auto? - Bad Orb

(jm) Die Polizei sucht die Fahrerin oder den Fahrer eines blauen Wagens nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochabend in der Villbacher Straße ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Unbekannte gegen 18.40 Uhr die Villbacher Straße in Richtung Ortsausgang. Aus bislang ungeklärten Gründen soll der Unbekannte in Höhe der Hausnummer 32 abgebremst haben. Ein 22-jähriger Toyota Yaris-Fahrer, der hinter dem Unbekannten fuhr, machte eine Vollbremsung und wich dem Fahrzeug aus. Hierbei touchierte der Toyota den blauen Wagen an der hinteren linke Seite und kam anschließend vor dem Fahrzeug zum Stehen. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Jossgrund fort. Bei dem blauen Auto soll es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. ähnlich eines SUV oder Van. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

Offenbach, 11.07.2022, Pressestelle, Thomas Leipold

