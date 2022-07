Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Sonntag, 10.07.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Alkoholbedingter Unfall - Stadtgebiet Offenbach

Ein Abbiegevorgang unter Alkoholeinfluss führte am Samstagabend gegen 21:15 Uhr in der Bleichstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem drei ordnungsgemäß geparkten Pkw beschädigt wurden. Ein in Offenbach gemeldeter 24-jähriger Mann befuhr mit seinem VW Golf die Mittelseestraße. Beim Abbiegen in die Bleichstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pkw, was zur Folge hatte, dass zwei weitere dort geparkte Fahrzeuge durch ein Aufeinanderschieben in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Gesamtschaden an allen vier Pkw wird auf ca. 8.500 Euro geschätzt. Nach angeordneter Blutentnahme wurde gegen den Golf-Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

2. Waldbrände - Gemarkung Heusenstamm

Zwei Waldbrände mit mehreren Brandherden hielten am Samstag die Feuerwehr Heusenstamm und die Polizei in Atem. Zunächst brannte eine Fläche von ca. 1000 Quadratmeter Waldgebiet gegen 16:15 Uhr im Bereich des Patershäuser Weges hinter dem Wasserwerk im Flurstück 26. Die Feuerwehr stellte hier zunächst zwei Brandherde fest, die aber schnell zu einem Feuer zusammengewachsen waren. Teilweise wurde Holz an den Brandherden aufgeschichtet, sodass durch die Kriminalpolizei in Richtung Brandstiftung ermitteln wird. Das Forstamt Langen schätzt den entstandenen Holzschaden auf ca. 5000 Euro. Am frühen Abend, gegen 19:30 Uhr, meldete die Rettungsleitstelle erneut einen Waldbrand mit mehreren Brandherden. Diesmal war der Waldbereich in der Langschneise zwischen Industriestraße und Dietzenbacher Straße betroffen. Zur Unterstützung der Feuerwehr, insbesondere zur Lokalisierung der verschiedenen Brandorte im Waldgebiet, wurde der Polizeihubschrauber eingesetzt. Insgesamt wurde eine Waldfläche von 350 Quadratmetern sowie gefällte Baumstämme im Wert von 6000 Euro beschädigt/vernichtet. Auch hier ist aufgrund mehrerer Brandnester und teilweiser Aufschichtung von Holz von Brandstiftung auszugehen. Zeugen, insbesondere aber Spaziergänger, die sich zu den genannten Zeiten im Wald aufhielten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069-8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 10.07.2022, RENKER, PvD

