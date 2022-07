Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 09.07.22

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

1. Reihenhaus steht in Flammen - Schöneck

Am frühen Samstagmorgen musste die Feuerwehr Maintal zu einem Brand eines Reihenhauses am Rendeler Pfand in Schöneck ausrücken. Bei deren Eintreffen stand bereits das gesamte Erdgeschoss in Flammen und brannte aus. Bei dem Brand wurde der 60 Jahre alte Hausbesitzer und eine 48 Jahre alte Bewohnerin verletzt, sie atmeten Rauchgas ein und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Nach dem Löschen bezifferte die Feuerwehr den Schaden auf zirka 150.000.- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Offenbach am Main, 09.07.22, Arnd Bamberg, EPHK und PvD

