POL-AC: Noch Plätze frei! - Vortrag der Kriminalprävention zum Thema "Sicherheit in der digitalen Welt"

Aachen/ StädteRegion (ots)

Das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Aachen berät Bürgerinnen und Bürger in vielen Bereichen, wie Sie sich besser vor Kriminalität schützen können - so auch im Bereich Cybercrime. Immer häufiger werden Computer, Smartphones und andere internetfähige Geräte im Alltag genutzt. Doch das Internet bietet nicht nur Chancen, sondern auch Risiken und Gefahren. So ist laut Digitalbarometer 2021 etwa jeder vierte Nutzer bereits Opfer von Cyberkriminalität geworden. Nur etwa ein Drittel der Befragten nutzt einfache Schutzmechanismen wie z.B. automatische Updates. Wie Sie sich mit einfachen Möglichkeiten besser schützen können und wo die Gefahren auch im privaten Bereich liegen, zeigen wir in regelmäßigen Vorträgen zum Thema: "Sicher in der digitalen Welt" Für den nächsten baldigen Termin sind noch Plätze frei! Dieser findet statt: Donnerstag, 30.06.2022 um 18 Uhr, im Polizeipräsidium Aachen, Trierer Str. 501, 52078 Aachen

Weitere Termine in diesem Jahr:

22.08. / 26.09. / 17.10. / 29.11.2022 jeweils um 18 Uhr

Anmeldungen (mit Termin, Name, Adresse und Rufnummer) per E-Mail bitte an: KP-O-Cybercrime.Aachen@polizei.nrw.de

