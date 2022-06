Polizei Aachen

POL-AC: "Falsche Handwerker" rauben Seniorin aus

Aachen (ots)

Gestern Morgen (22.06.2022) gegen 11.15 Uhr verschafften sich zwei unbekannte Täter Zutritt zur Wohnung einer Seniorin und stahlen Schmuck und Bargeld. Einer der Männer hatte zunächst an der Tür der 91- Jährigen geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben, der aufgrund eines angeblichen Rohrbruchs hereinkommen wollte. Als die Dame dies jedoch verweigerte, wurde er gewalttätig, drückte die Tür auf und schubste die Seniorin beiseite. In der Wohnung lenkte der Tatverdächtige die Geschädigte ab, so dass ein zweiter eintreten und die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsuchen konnte. Nachdem beide die Wohnung wieder verlassen hatten, fiel der Diebstahl von Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro auf. Die Seniorin erlitt einen Schreck, blieb aber unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (pw)

