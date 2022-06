Polizei Aachen

POL-AC: Aufmerksame Zeugen unterstützen Polizei: Zwei Handy-Diebe festgenommen

Aachen (ots)

Gestern Abend (21.06.2022) gegen 18.35 Uhr stahlen zwei Männer aus einer Auslage eines Handyladens am Holzgraben mehrere Smartphones und liefen mit ihrem Diebesgut davon. Mehrere aufmerksame Passanten entlang ihres Fluchtweges zeigten den Polizisten den Weg und so konnten die beiden 21- Jährigen im Bereich der Harscampstraße schlussendlich angetroffen werden. Während der eine auf offener Straße gestoppt werden konnte, versuchte der andere noch, sich in einem Gebüsch zu verstecken. Aber auch hier führte ein Fingerzeig eines Zeugen schnell zu seiner Entdeckung. Die Männer, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden festgenommen. (pw)

