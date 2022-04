Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verfolgungsfahrt in Engelskirchen: 19-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Engelskirchen (ots)

Einer Verkehrskontrolle wollte sich am frühen Freitagmorgen (22. April) der Fahrer eines schwarzen Audis entziehen, dem eine Polizeistreife kurz nach Mitternacht auf der Leppestraße in Engelskirchen Anhaltezeichen gegeben hatte. Nachdem der Fahrer zunächst seinen Audi angehalten hatte, beschleunigte er seinen Wagen und flüchtete von der Kontrollstelle in Richtung Märkische Straße. Bei der Verfolgung, die sich über die L 136 in Richtung Ründeroth fortsetzte, fuhr der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit und äußerst riskant, sodass die Polizei die Verfolgung abbrechen ließ. Im Rahmen der Fahndung konnte der Audi in Ründeroth mit Kratzspuren aufgefunden werden. Der 19-jährige Fahrer aus Bergneustadt konnte im weiteren Verlauf der Fahndung in einem Zug angetroffen werden. Weil es bei dem 19-Jährigen Hinweise auf Drogenkonsum gab, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Der Audi wurde sichergestellt. Hinsichtlich der Schäden an dem Audi ist die Polizei auf der Suche nach der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell