Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fernseher, Schmuck und Bargeld bei Einbruch erbeutet

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Bernberg haben Unbekannten zwischen Samstag- und Mittwochmorgen (16. bis 20. April) neben Schmuck und Bargeld auch einen Fernseher gestohlen. Die Bewohner der Erdgeschosswohnung im Drosselweg waren am Mittwochmorgen nach einer Abwesenheit über die Ostertage zurückgekehrt. Dabei mussten sie feststellen, dass Einbrecher die Wohnungstüre aufgebrochen und die Wohnung anschließend durchsucht hatten. Neben Bargeld und Schmuck nahmen sie auch einen an der Wand befestigten Fernseher mit, den sie aus der Halterung rissen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell