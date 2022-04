POL-GM: Firmeneinbruch in Hämmern

Gummersbach / Wiehl (ots) - In zwei Schulen in Gummersbach und Wiehl ist über die Ostertage eingebrochen worden. In Gummersbach-Vollmerhausen war eine Schule in der Schulbergstraße betroffen. Dort waren zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen (14. - 19. April) Unbekannte in das Schulgebäude eingedrungen. Im Verwaltungsbereich hebelten sie Türen auf und erbeuteten mehrere Tablet-PC. Im gleichen Zeitraum brachen Kriminelle in eine Schule an der Hindelanger Straße ...

mehr