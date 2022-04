Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche in Schulen

Gummersbach / Wiehl (ots)

In zwei Schulen in Gummersbach und Wiehl ist über die Ostertage eingebrochen worden.

In Gummersbach-Vollmerhausen war eine Schule in der Schulbergstraße betroffen. Dort waren zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen (14. - 19. April) Unbekannte in das Schulgebäude eingedrungen. Im Verwaltungsbereich hebelten sie Türen auf und erbeuteten mehrere Tablet-PC.

Im gleichen Zeitraum brachen Kriminelle in eine Schule an der Hindelanger Straße in Oberwiehl ein. Auch hier suchten die Täter offenbar gezielt den Verwaltungstrakt auf, wo sie Türen und Schränke aufbrachen. Über mögliche Beute lagen bei der Anzeigenaufnahme noch keine Informationen vor.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell