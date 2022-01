Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht in Bebra

Bebra (ots)

Bebra - Von Donnerstag, 30.12.2021, 21:00 Uhr bis Freitag, 31.12.2021, 12:30 Uhr parkte 19-jähriger Bebraner seinen PKW, einen blauen Opel Astra, in Bebra in der Eisenacher Straße. Der PKW stand Höhe der Hausnummer 28 am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum streifte ein stadteinwärts fahrendes Fahrzeug den geparkten PKW und beschädigte den linke Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden am geparkten PKW wird auf 100,00 EUR geschätzt. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der Polizeistation Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370, in Verbindung zu setzen.

