Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand mit hohem Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es im Bad Hersfelder Ortsteil Asbach zum Brand eines bäuerlichen Gehöfts mit Stall- und angrenzendem Wohngebäude. Zu Einsatzbeginn befand sich die Scheune bereit im Vollbrand. Die Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus nicht mehr verhindern. Benachbarte Wohnhäuser wurden aufgrund der entstanden Hitze ebenfalls an ihrer Fassade beschädigt. Die Wohnung des brandbetroffenen Besitzers ist nach erster Einschätzung unbewohnbar. Der Gebäudeschaden wird in Höhe von ca. 400.000 EUR beziffert, verletzt wurde zum Glück niemand. Zur Klärung der Brandursache bedarf es einer Brandursachenerforschung durch die Kriminalpolizei. Die Feuerwehren der Bad Hersfelder Ortsteile sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Fuldatal und Niederaula waren zur Brandbekämpfung vor Ort.

Braun, PHK / Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

