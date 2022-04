POL-GM: Zeugen nach Pedelec-Unfall gesucht

Engelskirchen (ots) - Diverse Werkzeuge haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Firma an der Lambachtalstraße in Engelskirchen-Oesinghausen erbeutet. In der Zeit zwischen Gründonnerstag und Dienstagmorgen (14. Bis 19. April) stiegen die Täter über ein Fenster in eine Lagerhalle ein und brachen dort drei Schränke auf, in denen sich Werkzeug und diverse elektrisch und mit Druckluft betriebene Werkzeugmaschinen ...

