Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: POL-GM: Jugendlicher Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt!

Bergneustadt (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Jugendlicher aus Bergneustadt bei einem Verkehrsunfall in Bergneustadt- Niederrengse: Der 16-jährige befuhr mit einem Pedelec gegen 13:30 Uhr die stark abschüssige Straße 'Zur Feriensiedlung' in Richtung der Landstraße 173. Als er die Kreuzung der beiden Straßen erreichte beabsichtigte er die Landstraße geradeaus zu passieren. Im Kreuzungsbereich wurde er vom Pkw eines 63-jährigen aus Gummersbach erfasst, der zur Unfallzeit die Landstraße aus Richtung Bergneustadt- Pernze befuhr. Durch den heftigen Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer und verletzte sich lebensgefährlich. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde er mittels eines Rettungshubschraubers in eine Unfallklinik nach Köln gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Aufgrund der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme musste die Landstraße 173 bis ca. 15:50 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

