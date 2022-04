POL-GM: Pedelec gestohlen

Waldbröl (ots) - Ein 73-Jähriger Radfahrer aus Waldbröl zog sich am Dienstagnachmittag (19. April) bei einem Sturz mit seinem Pedelec leichte Verletzungen zu. Der Mann beabsichtigte gegen 16.30 Uhr mit seinem Pedelec von der Bruchgasse nach links auf den Wiesenweg einzubiegen. Zeitgleich fuhr ein weißer Pkw den Wiesenweg in Richtung "In der Gasse" und übersah vermutlich den vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrer. Um ein ...

