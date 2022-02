Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Containerbrände in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am gestrigen Abend gerieten im Zeitraum von 20.15 Uhr bis 21.00 Uhr in den Straßen Schulstraße, Edo-Wiemken-Straße, Bismarckstraße und Holtermannstraße/Lilienburgplatz Müllcontainer in Brand, die erheblich beschädigt wurden. Die Brände konnten durch die Feuerwehr Wilhelmshaven gelöscht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht bei den Taten von vorsätzlichen Brandstiftungen aus und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04421 942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell