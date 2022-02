Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in der Nordseepassage

Wilhelmshaven (ots)

Am 20.01.2022 ereignete sich gegen 12:37 Uhr ein versuchter Handtaschendiebstahl in der Nordseepassage in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven.

Eine 72-Jährige war mit ihrem Ehemann in der Passage unterwegs, als plötzlich ein Mann versucht habe ihr die Tasche zu entreißen. Dies misslang, der Täter stieß die Frau, die unverletzt blieb, zu Boden und flüchtete.

Nach Angaben des Ehepaares seien zwei namentlich unbekannte Zeugen auf sie zugekommen, die den Vorfall gesehen hätten.

Die Polizei bittet diese Zeugen sowie weitere, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell