POL-LDK: Einbruch in Weidelbacher Vereinsheim + Schwerer Unfall bei Hohenahr + Unfallflucht in Wetzlar + 72-jährige bei Unfall leichtverletzt

Haiger: Bargeld aus Vereinsheim gestohlen

Unbekannte stahlen aus einem Sportheim in Weidelbach Bargeld. Zwischen 18.30 Uhr am Dienstag (06. Juli) und 11.00 Uhr am Mittwoch (07. Juli) hebelten sie ein Fenster auf. Mit dem Diebesgut flüchteten sie. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Sportheim aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0.

Hohenahr: Schwerverletzt nach Unfall

Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam am Mittwochnachmittag eine 72-jährige Frau aus dem Lahn-Dill Kreis nach einem Verkehrsunfall mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Während die 72-jährige Pedelec-Faherin gegen 15.20 mit ihrer 75-jährigen Begeleitung eine Pause am Straßenrand der Landstraße 3047 machten, war eine 49-jährige Frau aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf mit ihrem Renault auf der Landstaße von Wilsbach kommend nach Frankenbach unterwegs. Plötzlich verlor die Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr über die Bankette und stieß mit den beiden Pedelec-Fahrern zusammen. Dabei erlitt der 75-jährige leichte Verletzungen. Die 72-jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Aufgrund des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ordnete die Staatsanwaltschaft die Sicherstellung des Führerscheins bei der Autofahrerin an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Herborn unter 02772/4705-0 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: 72-Jährige bei Unfall leichtverletzt

Ein Leichtverletzter und 7.500 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalles von Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 39. Eine 72-jährige Fiat-Fahrerin aus Herborn und eine 51-jährige Audi-Fahrerin waren gegen 16.35 Uhr hintereinander auf der Kreisstraße 39 in Richtung Donsbach unterwegs. Als die Fiatfahrerin nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, wollte die Audifahrerin offenbar die Herbornerin überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 72-Jährige musste mit einer Handverletzung in eine Klinik. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Unfallflucht in der Garbenheimer Straße

Trotz Schaden von 2.500 Euro an einem VW fuhr am Mittwoch ein Unfallbeteiligter in der Garbenheimer Straße einfach weiter. Der Unbekannte stieß zwischen 09.45 und 10.00 Uhr gegen das Heck des schwarzen Passats und flüchtete anschließend. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Haiger: Stadtkirche beschmiert

Unbekannte beschmierten mehrere Gebäude der evangelischen Stadtkirche in Haiger (Theutbirgweg/Frigghof) mit roter und schwarzer Farbe. Zeugen meldete die Farbschmiererei am Dienstagvormittag gegen 09.00 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.000 Euro. Wer hat dort in den vergangenen Wochen etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiposten Haiger unter 02771/907-285.

Wetzlar: Portmonnaie gestohlen

Das Portemonnaie eines 19-jährigen Wetzlarer ließen Unbekannte am Dienstag in der Braunfelser Straße mitgehen. Die Geldbörse befand sich zuletzt auf einer Sitzgruppe vor einem Solarium. Der Täter dürfte zwischen 20.00 und 21.00 Uhr zugeschlagen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0

