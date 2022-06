Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsamer Presseaufruf von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Zeugensuche nach versuchtem Tötungsdelikt

Aachen (ots)

Am vergangenen Samstag (18.06.2022) ist es zwischen 2 Uhr und 2.15 Uhr im Bereich des Aachener Elisengartens zu einem Überfall auf einen 20 Jahre alten Mann gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es zwischen dem Geschädigten und mehreren jungen Männern eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf der junge Mann durch die Einwirkung scharfer Gewalt lebensgefährlich verletzt wurde. Die Männer flüchteten in einem schwarzen PKW vom Tatort, während der Geschädigte sich bis zum Theaterplatz schleppte, wo ihn Passanten fanden. Nach einer Notoperation ist der Mann mittlerweile außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise, die zur Aufklärung des Tatgeschehens, insbesondere der Identifizierung der geflüchteten Personen, beitragen können. Zeugen können sich unter den folgenden Telefonnummern melden:

0241 - 9577/31101 (während der Bürozeiten) 0241 - 9577/34210 oder 0241/95770 (außerhalb der Bürozeiten)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell