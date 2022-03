BPOLI L: Buntmetalldiebstahl am Haltepunkt Leipzig-Plagwitz - Bundespolizei sucht Zeugen

Leipzig (ots) - Am Freitagnacht gelang es der Bundespolizei, mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, am Haltpunkt Coppiplatz zwei Graffititäter auf frischer Tat zu stellen. ______ Am 18. März 2022, gegen 23:00 Uhr beobachtete ein Lokführer drei Personen am Haltepunkt Coppiplatz, die gerade ein Graffiti an die Brücken-wand einer Straßenüberführung sprühten. Einer alarmierten Streife der Bundespolizei gelang es, mit ...

