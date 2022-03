Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Präventionsausstellung im Gymnasium Marianum eröffnet

Meppen (ots)

Das Präventionsteam Meppen, bestehend aus Polizeioberkommissarin Selter-Edelmann und Polizeihauptkommissar Hartmut Bruns, hat zusammen mit dem Mobilitätsbeauftragten Robert Pieper und Uli Weßling, stell. Schulleiter, am 28. Februar die Wanderausstellung "Abgefahren; Wie krass ist das denn?", im Foyer des Gymnasiums Marianum eröffnet. Sie soll Fahranfänger für die Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren. Die Wanderausstellung, die den vier Projektteams aus dem Bereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Papenburg, Meppen, Lingen und Nordhorn gehört, befindet sich bis Juli 2022 im Gebiet des Altkreis Meppen und wird monatlich wechselnd in den weiterführenden Schulen aufgebaut. Mit dabei sind die BBS Meppen, das Windthorst-Gymnasium, das Kreisgymnasium Haselünne sowie das Gymnasium Haren. Zielgruppe sind die jungen Fahranfänger*innen. Gern hätte das 15-köpfige Organisationsteam aus dem Emsland, das seit 2014 stattfindende Projekt auch in diesem Jahr in gewohnter Weise durchgeführt. Angesichts der Corona-Pandemie zeichnete sich bereits im Herbst des vergangenen Jahres ab, dass ein verkehrspädagogisch aufbereitetes Bühnenstück vor mehreren Hundert Schüler*innen gegenwärtig kaum realisierbar ist, woraufhin das Projekt für 2022 abgesagt wurde. Weil das Projekt "Abgefahren-wie krass ist das denn?" junge Fahranfänger erreicht und dazu anregt, über das eigene Fahrverhalten und Fragen der Verkehrssicherheit nachzudenken, konnte das Projektteam bei der Initiierung der Projektalternative auf die Unterstützung der Schulen zählen. "Ziel dieser Projektalternative ist es, ein verkehrspädagogisches Bildungsangebot für Schüler*innen im Alter von 17-19 Jahren zu schaffen, das einerseits an den Erfolgen des klassischen "Abgefahren-Projekts" angeknüpft und andererseits den Schutzmaßnahmen aktueller schulischer Hygienekonzepte Rechnung trägt.", erläutert Robert Pieper, Mobilitätsbeauftragter des Marianums.

Zu den Fakten:

25% aller tödlichen Verkehrsunfälle in Deutschland werden von jungen Fahranfängern im Alter von 17 bis 24 Jahren verursacht. Bei der Ausstellung handelt es sich um die Fortsetzung des gleichnamigen Verkehrspräventionsprojektes der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, bei dem Unfallbeteiligte und Rettungskräfte über die Folgen von Leichtsinn, Risikobereitschaft, Unerfahrenheit sowie Alkohol- u. Drogenkonsum berichten. Sie dokumentiert acht Unfälle im Emsland und der Grafschaft Bentheim. Siebenmal waren Fahranfänger Verursacher dieser Unfälle, bei denen 14 Menschen starben. Das Bühnenprogramm zum Projekt wird alljährlich in den Landkreisen Emsland u. Grafschaft Bentheim den weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 11 angeboten. Im Altkreis Meppen organisieren die Polizeikommissarin Sina Selter-Edelmann und Polizeihauptkommissar Hartmut Bruns vom Präventionsteam der Polizei Meppen die Schulveranstaltungen.

Weitere Informationen zum Projekt und zur Ausstellung gibt es unter: www.abgefahren-wie-krass-ist-das-denn.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell