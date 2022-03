POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - 128 Lkw kontrolliert

Meppen (ots) - Am 22. Februar kam es in den Abendstunden in Geeste auf dem Parkplatz der Deichkrone in der Biener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer 5er BMW wurde dabei auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Meppen, Tel. 05931-9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

