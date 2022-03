Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Audi beschädigt

Schüttorf (ots)

Am 25. Februar beschädigte ein bislang unbekannter Täter zwischen 14 und 16 Uhr einen grauen Audi A4. Das Auto war zur Tatzeit an der Brunnenstraße in Schüttorf geparkt und im hinteren rechten Bereich vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/980-0 zu melden.

