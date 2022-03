Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfall mit zwei Radfahrerinnen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Montag, den 28. Februar kam es um 16.20 Uhr in Nordhorn auf dem Stadtring zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. An der Ampel in Höhe des Kolpinghauses beabsichtigte eine 30-jährige Radfahrerin die Straße in Richtung Promenadenweg zu überqueren. Um einen Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Radfahrerin zu verhindern, musste die 30-Jährige stark bremsen und kam anschließend zu Fall. Die zweite Radfahrerin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugenaussage hatte die Unfallverursacherin lange blonde Haare und war mit einer gelben Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921-3090 zu melden.

