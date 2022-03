Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Quendorf - 37-Jähriger festgenommen

Quendorf (ots)

Am heutigen Dienstag gelang es den Beamten des Zolls einen mit einem Haftbefehl gesuchten 37-jährigen litauischen Staatsbürger festzunehmen. Der Mann war gegen 12.15 Uhr in seinem Audi TT auf der A 30 von den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Als die Zollbeamten den Mann kontrollieren wollten, flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Osnabrück und widersetzte sich der Kontrolle. Über die Abfahrt Bad Bentheim verließ er anschließend die Autobahn und setzte seine Fahrt mit etwa 180 km/h auf der Bundesstraße 403 in Richtung Schüttorf fort. Dabei kam es zur Gefährdung mehrere Verkehrsteilnehmer. Diese mussten zum Teil ihre Fahrzeuge stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf versuchte der 37-Jährige das Fahrzeug der Zollbeamten auszubremsen, in dem er in Höhe der Schützenstraße in Quendorf eine Vollbremsung durchführte. Dadurch gelang es den Beamten jedoch, den Mann anzuhalten und entsprechend kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Hehlerei vorlag. Unter Hinzuziehung von Polizeikräften aus Nordhorn wurde das Litauer festgenommen. Personen, die durch die Fahrweise des Audi-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell