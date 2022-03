Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Exhibitionistische Handlung

Papenburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 13 Uhr auf der Zuwegung zwischen dem Friedhof St. Michael und dem Don Bosco-Heim an der Straße Umländerwiek rechts in Papenburg zu einer exhibitionistischen Handlung. Ein bisher unbekannter Mann näherte sich einer 27-jährigen Frau mit entblößtem Glied und hinderte sie am Weitergehen. Anschließend fasste er dem Opfer mit der Hand in den Schritt. Der südländisch wirkende Mann soll etwa 20 bis 50 Jahre alt sein und wird als über 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zudem soll sich auf seiner linken Gesichtshälfte eine Warze oder Muttermal befinden. Er trug eine dunkle Jeans, eine schwarze Jacke sowie eine dunkle Mütze und einen dunklen Schal. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961-9260 entgegen.

