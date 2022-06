Polizei Aachen

POL-AC: Tatverdächtige mit Kopfhörer geortet

Aachen (ots)

Nach einem Raub zum Nachteil von drei Jugendlichen in der Aachener Innenstadt konnten vier Tatverdächtige durch die Ortung eines erbeuteten Kopfhörers ermittelt werden.

Die Gruppe war gestern Nachmittag (16.06.22, 16.40 Uhr) in der Schumacherstraße von drei Männern bedrängt und ausgeraubt worden. Neben Bargeld entwendeten die Täter auch hochwertige Kopfhörer, die ihren genauen Standort an weitere Geräte übermitteln können. Während der Anzeigenaufnahme konnte eine Streife die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren anhand des Signals in der Großkölnstraße ausfindig machen. Neben Bargeld und dem Kopfhörer fanden die Beamten auch eine geringe Menge an Drogen. Gegen die Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (am)

