Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Spielothek in der Gärtnerstraße überfallen

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, kurz nach 01:00 Uhr, teilte ein Angestellter der Spielothek telefonisch mit, dass er gerade überfallen worden ist. Eine männliche Person, circa 40 Jahre, 1,70m, plattdeutscher Dialekt, medizinische Maske, Kapuze, dunkler Windbreaker mit rotem Streifen, Jeans, Weiße Nike Schuhe mit rotem Nike Zeichen, die Spielothek und forderte unter Vorhalt eines Messers, vermutlich ein Einhandmesser mit schwarzem Griff, die Herausgabe des Bargeldes. Daraufhin wurde ihm ein höherer dreistelliger Betrag in kleinerer Stückelung übergeben. Der unbekannte Täter flüchtete in Richtung Gärtnerstraße. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

