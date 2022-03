Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Busenberg/ Sachbeschädigung an Fahrzeug

Busenberg (ots)

In der Nacht von Montag, den 14.03.2022 gegen 21:00 Uhr, auf Dienstag, den 15.03.2022 gegen 07:30 Uhr, wurde bei einem in der Hauptstraße in Busenberg parkenden schwarzen PKW der Marke Audi der Scheibenwischer an der Heckscheibe abgerissen. Hinweise auf den oder die Täter bestehen bislang nicht. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 70EUR. Die Polizeiinspektion Dahn sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Sache machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.: 06391 916-0 oder per Mail (pidahn@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. /pidn

