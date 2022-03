POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw und Kfz-Diebstahl

Pirmasens (ots) - Am Montag, zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr, wurde ein BMW X5 in der ersten Parkebene des Kauflandes in der Wiesenstraße beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass der Streifschaden durch einen Einkaufswagen verursacht wurde. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der ...

