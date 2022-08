Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Wohnungseinbruch während eines Kurzurlaubes

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (08.08.) mussten die Eigentümer eines Einfamilienhauses nach der Rückkehr aus einem Kurzurlaub einen Einbruch in ihr Haus feststellen. Am Freitag vor dem Wochenende (05.08.) hatten sie ihr Haus in der Rommerscheider Straße ordnungsgemäß verlassen und verschlossen. Im Tatzeitraum hebelten bislang unbekannte Täter ein rückwärtiges Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und entwendeten nach bisherigem Ermittlungsstand einen Tresor mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Wer Täterhinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 / 205-0 an die Polizei. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell