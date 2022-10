Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Toyota beschädigt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (04.10.), gegen 20.30 Uhr, parkte eine 28-jährige Frau aus Höchberg ihren auberginefarbenen Toyota IQ auf dem Parkplatz des DRK-Zentrums im Seilerweg gegenüber der Coronateststation. Als die Frau am Mittwoch (05.10.), gegen 19.30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ihr Toyota beschädigt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

50-Jähriger leicht verletzt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (04.10.), gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Mann aus Neuenstein mit einem BMW die Berliner Straße und wollte nach rechts in Richtung Hainstraße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt stand ein 50-jähriger Mann aus Niederaula mit seinem Mazda auf der Hainstraße und musste verkehrsbedingt warten, da sich in diesem Bereich aufgrund einer Baustelle die Fahrspur verengte. Während des Abbiegens übersah der 65-jährige Mann aus Neuenstein den Mazda und fuhr auf diesen auf. Hierbei verletzte sich der 50-jährige Mazda-Fahrer leicht und wurde nach einer Erstversorgung durch einen Rettungswagen noch vor Ort entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

12-jähriger Radfahrer verletzt

Wildeck. Vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, wollte ein 12-jähriger Junge aus Raßdorf am Mittwoch (05.10.), gegen 13.30 Uhr, die Eisenacher Straße in Obersuhl überqueren. Hierbei wurde er von einem 53-jährigen Mann aus Obersuhl erfasst, der mit seinem Pkw auf der Eisenacher Straße unterwegs war. Der Junge wurde leicht verletzt und vorsorglich zur medizinischen Untersuchung ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Frontalzusammenstoß zwischen Rad und Pkw

Wildeck. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Radfahrer kam es am Mittwoch (05.10.), gegen 17.50 Uhr, in Bosserode. Ein 72-jähriger Radfahrer aus Raßdorf war mit seinem E-Bike auf dem Birkenweg in Richtung Raßdorfer Straße unterwegs. Im Bereich einer 90-Grad-Kurve stieß der Radfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammen, der von einer 33-jährigen Frau aus Bosserode gefahren wurde. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht. An Fahrrad und Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Pkw zerkratzt

Lauterbach. Am Freitag (30.09.), gegen 19 Uhr, parkte eine 28-jährige Pkw-Fahrerin ihren 1er BMW in der Lauterstraße in Höhe der Hausnummer 28 am Fahrbahnrand. Als sie am Montag (03.10.) wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses rundherum zerkratzt worden war. Am BMW entstand Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer 06641-9710.

Polizeistation Lauterbach

