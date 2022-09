Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Lebensmittel entwendet

Aurich - Regenrinne entfernt

Großefehn - Autos aufgebrochen

Südbrookmerland - Dekoration fing Feuer

Dornum - Fahrzeug beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Zu einem Diebstahl kam es am Sonntagabend in Aurich. In einem Selbstbedienungsladen im Moorackerweg hat ein unbekannter Täter Lebensmittel entwendet, ohne im Anschluss dafür zu bezahlen. Hierbei entstand ein Schaden von rund 170 Euro. Zeugenhinweise werden unter 04941 606215 entgegengenommen.

Bislang unbekannte Täter haben in Aurich ein Teil einer verzinkten Regenrinne gestohlen. Die Tat ereignete sich in der vergangenen Woche im Esenser Postweg. Entwendet wurde ein rund zwei Meter langes Stück der sich am Haus befindlichen Regenrinne. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Großefehn zu Pkw-Aufbrüchen. Unbekannte Täter beschädigten mehrere Fahrzeuge in der Süderwieke Nord und Süd und verschafften sich Zugang zum Innenraum. Im Anschluss entwendeten sie die darin befindlichen Wertsachen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter 04941 606215.

Dienstagmorgen brannte es in einer Pension in Südbrookmerland, Am Meer. Im Eingangsbereich fing aus noch ungeklärter Ursache die Dekoration Feuer und brannte komplett nieder. Die Leitstelle wurde gegen 6.40 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer entstand ein leichter Sachschaden.

Unbekannte haben in Dornum ein Auto zerkratzt. In der Zeit von Sonntag bis Dienstagmittag wurde in der Buterhusener Straße ein lilafarbener Nissan mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell